Histoire de l'armée russe

Peu d'armées ont suscité autant de craintes que l'armée russe. Elle a été le symbole d'un régime totalitaire et une redoutable machine de guerre. Aujourd'hui engagée en Ukraine, elle offre un étrange visage, celui d'une armée au départ dépassée, mais qui a rapidement su s'adapter aux nouvelles conditions de la guerre. La légende de la Grande Guerre patriotique (1941-1945) a forgé l'image d'une armée russe invincible. Bien que cette réputation soit fondée sur une pensée novatrice, elle ne reflète pas la réalité. En un siècle, elle a connu plusieurs incarnations, de l'armée révolutionnaire de Trotski à celle triomphante à Stalingrad et à Berlin sous Staline, de l'armée soviétique de la guerre froide à celle enlisée en Tchétchénie après la chute de l'URSS. Rénovée et modernisée sous Vladimir Poutine, elle a permis à la Russie de réaffirmer sa puissance lors de ses campagnes de Crimée et de Syrie. Et demain, imposera-t-elle la volonté du Kremlin en Ukraine ? En analysant l'historiographie russe, anglo-saxonne et française, Boris Laurent propose une histoire totale de l'armée russe, levant le voile sur cette institution souvent secrète. Spécialiste en histoire des relations internationales et en histoire militaire, Boris LAURENT a commenté les carnets de guerre du maréchal Paulus - La bataille de Stalingrad - et du général Patton. Chez Nouveau Monde éditions il est également l'auteur de La guerre totale à l'Est (1941-1945).