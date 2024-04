Fatal Dolls

Ce n'est un secret pour personne, mon amour pour les fêtes foraines est profondément ancré en moi. Lorsque mon meilleur ami Elior me fait part de son désir de participer à la réouverture d'un parc à thèmes, je ne peux pas résister à l'appel de l'aventure. Mais cette idée est la pire des idées. Après une journée folle, malgré les nombreuses mises en garde de mes Guides et l'angoisse tenace qui noue mon estomac, je m'engage dans les barques de cette dernière attraction à la musique entêtante. Dans le cas où vous ne recevez plus de nouvelles de ma part à la fin de cette aventure, Dites à mes parents que je les aime.