L'Arche de Noé et le Déluge

Pour que tout renaisse l'ancien monde doit disparaître Mésopotamie En pleine nuit Noé reçoit la révélation divine pour châtier les hommes devenus corrompus et violents le Seigneur va bientôt inonder les terres Des pluies diluviennes s'abattront Pour le salut de l'Humanité Noé va se lancer dans la construction d'une grande arche en bois de cyprès pouvant accueillir femmes enfants et bétail Après le déluge au milieu des flots la patience sauvera les hommes et la terre promise apparaîtra à l'horizon Mais l'arrogance et l'orgueil les perdra... La collection "La Sagesse des mythes contes et légendes" nous propose de redécouvrir un épisode biblique majeur le mythe du déluge C'est aussi la thématique de l'amour que l'on revisite à travers le couple fondateur que forment Noé et son épouse Emzara dans cet album soigné toujours supervisé par Luc Ferry