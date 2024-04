Analyse en présence, analyse à distance

On ne mesure pas encore tout à fait les conséquences de la pandémie qui a commencé en France en mars 2020. En un tour de main, l'immense majorité des psychanalystes en France (y compris l'auteur de cet ouvrage) sont passés de la cure psychanalytique en présence à l'analyse à distance par téléphone ou par internet. Or, le confinement n'a fait que mettre au jour et accélérer ce qui était déjà là : des conceptions de la cure pour le moins divergentes, parfois aux antipodes les unes des autres. Comme lors de toute "crise" (mais que serait une psychanalyse sans "crise" ? ), c'est l'occasion d'interroger nos outils. Pourquoi l'omniprésence depuis une vingtaine d'années en France de la notion de cadre psychanalytique ? Dépasser une vision purement formelle du cadre (nombre de séances, paiement, durée de la séance, etc.) permet d'élargir notre idée de ce qu'est le matériel de la séance. Or, toute comme la méthode, le cadre s'impose autant sinon plus à l'analyste qu'au patient. Si les forces inconscientes sont obstinées, les conditions de la pratique psychanalytique sont, elles, bien fragiles !