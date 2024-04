Mon cours de physique en BD. 100 problèmes résolus et illustrés

Cet ouvrage aux allures de roman graphique invite l'étudiant en première année d'études supérieures à réviser les notions et concepts fondamentaux de la physique à travers la résolution d'une centaine de problèmes d'examens. De manière ludique et originale, il insiste sur la façon d'aborder les problèmes, ce qu'il faut faire quand on est coincé et les techniques de résolution qui peuvent être appliquées. A la fin de chaque chapitre, les équations à retenir sont exposées et accompagnées de conseils. En fin d'ouvrage, un index des notions et concepts clés permet à l'étudiant d'aller consulter directement les problèmes qui y sont dédiés.