WISH, ASHA ET LA BONNE ÉTOILE - J'écoute et je lis (Livre sonore) - L'histoire du film - DISNEY

Une collection d'histoires à lire et à écouter pour les tout-petits ! - Un livre illustré de 24 pages, pour découvrir l'histoire complète du film. - Une puce sonore de 5 minutes pour entendre l'histoire et savoir quand tourner la page grâce au son de clochette. - La fonction pause permet d'arrêter et de reprendre la narration ! - Le bouton ON/OFF au dos du livre permet d'éteindre et d'allumer à volonté pour reprendre la lecture depuis le début. Dès 2 ans. L'histoire : Asha veut devenir l'apprentie de Magnifico, le roi de Rosas, qui a le pouvoir d'exaucer des voeux. Mais le souverain n'est pas celui qu'il prétend... C'est alors qu'apparaît Star, une étoile dorée !