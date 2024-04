Le Zoo des animaux disparus - tome 05

Le seul endroit où découvrir des animaux jamais vus ou qu'on ne verra malheureusement plus. Dans ce parc zoologique très particulier qui ne présente aux visiteurs que des animaux éteints depuis des siècles, quelques décennies ou même quelques mois, un nouvel espace est en train d'être aménagé afin d'accueillir des singes et des lémuriens disparus, mais aussi menacés voire très menacés. Les animaux profitent du spectacle créé par les ouvriers au travail, les soigneurs qui courent dans tous les sens pour que les enclos soient les plus confortables possibles... en attendant les nombreux visiteurs qui viendront à la découverte de cet espace dédié d'un zoo définitivement pas comme les autres.