Le chromosome Y va-t-il disparaitre ?. Ce qu'en disent les neurosciences

L'homme moderne se pose légitimement la question de sa particularité, voire de son utilité. Exit les millénaires au cours desquels ses muscles le rendaient utile aux champs, à l'étable ou à l'usine. Que lui reste-t-il sinon son chromosome Y ! ? Ce petit chromosome, dont certains prétendent qu'il va disparaître, a-t-il une utilité pour lui et pour la société ? Lui donne-t-il des capacités ? Peut-il s'en réjouir ? Ces questions sonnent comme un défi à relever : savoir ce que l'homme doit à son chromosome Y. Avec pédagogie et simplicité et en s'appuyant sur les dernières découvertes des neurosciences, le professeur Ecochard nous dévoile les mystères et les trésors de ce petit chromosome que la recherche scientifique vient tout juste de décrypter. Il nous montre comment le cerveau de l'homme, ses sentiments, sa liberté, son empathie et son agressivité sont profondément modelés par ce chromosome. Le chromosome Y donne à l'homme quelque chose de particulier, ce qui fait le propre de l'homme. Avec ces dernières découvertes, on sait désormais que les hommes sont aussi l'avenir de l'humanité. Le monde a besoin d'eux et de leur incroyable chromosome Y ! Le professeur René Ecochard, docteur en médecine, professeur à l'université Claude-Bernard (Lyon I) est membre du laboratoire de Biostatistique-Santé de Lyon. Promoteur d'une écologie humaine intégrale, il est l'auteur de Homme, femme... ce que nous disent les neurosciences paru aux éditions Artège en 2022.