Cet ouvrage est l'aboutissement de la résidence littéraire et scientifique Amazonies spatiales, créée et coordonnée par Matrice, institut d'innovation technologique et sociale, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne, les éditions Hachette et les éditions Bragelonne. Il pose une question simple et décisive : quel nouveau récit spatial pour l'Europe et pour le monde en regardant vers 2075 ? Car, pour que l'avenir se produise, il faut commencer par le rêver. Sous le patronage de Claudie Haigneré et Christiane Taubira. Une anthologie de récits prospectifs, par des auteurs et autrices venus d'horizons variés, pour réimaginer l'avenir spatial européen. Nées du dialogue entre littérature et sciences, de la rencontre entre 14 auteurs et 50 experts scientifiques lors d'ateliers de création, les Amazonies spatiales tentent de réconcilier le présent avec des futurs désirables.