Le coaching au service du conseil. Le guide pratique pour un accompagnement plus humain des agriculteurs

" Je suis arrivée chez l'agriculteur pour cette histoire de transmission de son exploitation. J'étais en retard. Et puis, il a raconté l'histoire de sa ferme et s'est mis à pleurer. Je ne savais pas quoi faire. C'était triste. Je ne savais pas quoi lui dire. Alors je suis partie très vite... " . " Je l'ai aidé pour faire sa déclaration Pac. Je le connais juste comme ça, mais j'ai senti que cela n'allait pas bien. Ses voisins m'en ont parlé aussi. Je ne le vois pas en dehors de sa ferme. Il ne vient pas aux journées techniques non plus. Je ne sais pas comment allez le voir pour lui parler. " Ces deux témoignages montrent les difficultés auxquelles sont confrontés les conseillers en agriculture. Comment gérer ses propres émotions et la relation, faire son métier de conseil tout en ne restant pas indifférent à la souffrance de l'agriculteur ? Comment accompagner sur le plan humain, en plus de la partie technique ou économique ? L'objectif de ce livre est de permettre au conseiller de comprendre certains mécanismes de communication et de l'aider dans son travail avec l'agriculteur. Le coaching ne vise pas à dire à l'agriculteur ce qu'il doit faire pour obtenir tel résultat (posture de conseil). C'est un processus relationnel vivant qui aide l'agriculteur à prendre conscience de ses choix, de son chemin de vie, à retrouver un espace de liberté. Pour pouvoir bien accompagner les agriculteurs, il est nécessaire de revenir sur les fondamentaux de la communication. En tant que biologiste, formée au fonctionnement des écosystèmes, travaillant avec les animaux, j'ai repris, dans la première partie, ce qui me parlait le plus, c'est-à-dire une définition de la communication basée sur le vivant. J'ai choisi par la suite de travailler avec un modèle ouvert, non normatif et non pathologisant qui permet d'être à l'aise dans toutes les situations (Ecole de Palo Alto). Dans la deuxième partie, j'aborderais ce qu'est l'écoute, l'un des piliers de l'accompagnement. Une écoute de qualité permet de travailler plus efficacement, en détectant rapidement les points de blocage. Dans la troisième partie, j'évoquerais l'utilisation des mots, leur action sur la relation et la notion de manipulation. Et dans la dernière partie, il s'agira d'apprendre à mieux gérer la conduite d'entretien.