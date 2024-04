Blade of the Phantom Master Tome : Le nouvel Angyo Onshi

Le paisible royaume de Jushin n'est plus. Désormais, les gouverneurs, assoiffés de pouvoir, sèment la terreur auprès de villageois impuissants. Seul un justicier a survécu, Mun-Su, qui parcourt le pays pour protéger les plus démunis et punir les tyrans. Cet Angyo Onshi se sert du "mahai" pour réveiller les morts et affronter ses adversaires. Sur sa route, il va s'attacher les services d'un "sando", la jeune Mon-Ryong, son garde du corps. Tous deux vont affronter les pires ennemis pour rétablir le bien et la justice. Un classique de Dark Fantasy qui renaît en version webtoon tout couleur !