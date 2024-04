Proies faciles - Hyènes (réédition couleur)

Madrid, aujourd'hui. Le corps de Juan Rivas, 37 ans, est retrouvé dans son appartement, sans trace de lutte ni mot de suicide. Empoisonnement ? Rapidement, d'autres cadavres font surface, sans lien apparent... La presse s'empare des faits. L'inspectrice Tabares et son adjoint Sotillo prennent en charge l'enquête. Dans un pays déchiré par la crise, où les plus cyniques ont été récompensés en millions sur le dos de simples citoyens, la violence ne vient pas forcément d'où on l'attend. Une histoire de vengeance digne de la tradition du polar social.