Victoire la Rouge. suivi d'une enquête : « Peindre le peuple au XIXe siècle »

Le roman de Georgina de Peyrebrune dans une édition tout en couleurs, adaptée à tous les profils de lecteurs et enrichie de nombreux outils pédagogiques. En lien avec les objets d'étude " La fiction pour interroger le réel " et " Individu et société : confrontations de valeurs ? " du programme de français en 4e. Le texte Victoire est une enfant de l'assistance publique qui a grandi chez les religieuses, sans recevoir ni affection ni éducation véritable. Placée comme servante à la campagne, elle est victime de maltraitances et d'agressions qui la précipitent dans une spirale infernale. Dans ce roman réaliste, à l'écriture étonnamment moderne, l'autrice relate, sans concession, la destinée tragique d'une femme du peuple au xixe siècle. L'auteure Républicaine, dreyfusarde et féministe avant l'heure, Georgina de Peyrebrune (1841-1917) a écrit une trentaine de romans, dont deux récompensés par l'Académie française. Les outils pédagogiques dans l'ouvrage - un avant-texte pour préparer la lecture - des lectures actives au fil du texte - des repères sur le roman naturaliste et la critique sociale - un parcours de lecture analytique en 6 étapes - des ateliers interdisciplinaires (pour travailler l'oral et la recherche documentaire) - un groupement thématique : " Etre fille-mère au xixe siècle " - une enquête : " Peindre le peuple au xixe siècle " Le livre du professeur Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur https : //mesmanuels. fr/ (Lien -> https : //mesmanuels. fr/)), une version enrichie, projetable en classe