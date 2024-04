Combatre loin de chez soi. L'empire colonial françcais dans la grande guerre

La Grande Guerre n'a pas épargné les territoires d'outre-mer : la France fait appel à son empire colonial pour soutenir l'effort de guerre, appelant les hommes à combattre ou à travailler en Europe et imposant ainsi les mêmes souffrances aux populations de l'arrière. Tirailleurs sénégalais, spahis algériens, ouvriers indochinois... , autant d'hommes venus des colonies, recrutés volontairement ou non, sont alors engagés sur les différents fronts de la Grande Guerre. Cet ouvrage propose de comprendre et de faire connaître l'engagement et l'apport de ces hommes dans le premier conflit mondial.