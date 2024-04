Il va y avoir du sport !

Harry et Henri sont les meilleurs amis du monde. L'un a les poils très durs, comme tous les hérissons et l'autre a les poils mous, comme très peu de hérissons... A cause de cette différence, Harry ne peut concourir aux Jeux olym'piques pour lesquels il s'est beaucoup entraîné ! Il est également refusé aux Jeux olym'poils et aux Jeux olym'plumes... Harry et Henri vont donc organiser leur propre compétition.