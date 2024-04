En autophagie. L'incroyable histoire des poubelles du corps !

Dixième album des aventures fantastico-scientifiques de Raphaël. Raphaël et Lucile, deux collégiens curieux des sciences, retrouvent leur copain Barak grâce au Professeur Folk. Barak qui était obèse a perdu beaucoup de poids et cela a activé son mécanisme d'autophagie. L'autophagie est un mot qui signifie "se manger soi-même" . Ca les intrigue bigrement, et ils n'ont plus qu'une idée en tête : découvrir tous ensemble de quoi il peut bien s'agir ! En s'enfonçant en capsule aéroportée dans les cellules du corps de leur ami, Raphaël et Lucile explorent avec l'aide de Microgras, le petit acide gras, cette faculté extraordinaire de nos cellules à capter leurs déchets dans des sacs poubelles qui contiennent des déchetteries permettant le recyclage des déchets et leur réutilisation par la cellule.