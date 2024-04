Secrets de mangaka - Mode manga. Le guide fashion pour donner du style à vos personnages

Découvrez le guide ultime pour devenir un artiste manga sans dépenser une fortune en matériel ! Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un crayon, d'une feuille de papier et des précieux conseils de la mangaka Dalia Sharawna. Apprenez à créer des personnages manga avec des instructions détaillées étape par étape pour des tenues élégantes et décontractées, accompagnées d'accessoires réalistes. Donnez de la personnalité à vos héros grâce à une variété de styles à la mode, adaptés à toutes les saisons et activités. A la fin de chaque chapitre, testez vos compétences avec des exercices pratiques pour développer votre portfolio et montrer vos progrès. En bonus, découvrez le monde de cinq artistes contemporains qui partagent leurs secrets de mode manga et présentent leurs oeuvres inspirantes. Devenez un maître du manga avec ce guide incontournable !