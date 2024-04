Contes populaires coréens. 35 contes bilingues pour progresser en coréen, Edition bilingue français-coréen

Ces Contes populaires coréens présentent 35 histoires traditionnelles bilingues, versions coréenne et française en vis-à-vis, avec des notes et des exercices détaillés pour progresser du niveau débutant au niveau intermédiaire. Conçues pour aider à élargir son vocabulaire et ses compétences grammaticales en coréen, les histoires se suivent selon un degré de difficulté croissante. Les listes de vocabulaire et les exercices de compréhension accompagnant chaque conte ont été élaborés pour permettre aux étudiants de première et deuxième année de s'exercer seuls ou en groupe. Des enregistrements audio gratuits de tous les contes sont disponibles en ligne pour aider les étudiants à améliorer leur prononciation et leur compréhension à l'oral.