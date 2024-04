Sunday, Monday, happy days ! POCHE. 101 expériences de psychologie positive pour être heureux 7 jours sur 7

Votre mission si vous l'acceptez : - Devenir un "Jedi" de l'instant présent ; - Muscler votre confiance ; - Sublimer vos relations ; - Révéler le meilleur de vous-même... 7 jours sur 7 ! Véritable voyage initiatique au coeur de la psychologie positive, ce livre vous propose 101 expériences pour découvrir les secrets du bonheur et réenchanter votre quotidien. Cultiver la "gratitude attitude" , pratiquer l'auto compassion, prendre des bains de nature ou de compliments, multiplier les micro-moments d'amour, célébrer les victoires (et les échecs ! )... Vous verrez qu'il suffit souvent de petites actions pour obtenir de grandes transformations. Et si vous commenciez aujourd'hui ?