Boire la lune et chevaucher les nuages. 52 méditations pour chaque semaine de l'année

Et si vous méditiez avec un maître zen ? Le zen est la branche japonaise du bouddhisme. Dans cette philosphie de l'essentiel, de la vie au présent (ici et maintenant), la méditation (zazen en japonais) est la voie privilégiée pour trouver l'harmonie et mieux se connaître dans le monde. Federico Danin Jo ko Sensei propose 52 méditations à pratiquer chaque semaine de l'année et divisées selon les saisons. Ses mots vous accompagneront comme si vous écoutiez sa voix dans le dojo où il enseigne. Que vous soyez débutant ou initié à la méditation, vous trouverez dans ces pages un chemin de sérénité pour traverser votre année.