Guide du Routard Bali Lombok 2024/25

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Découvrez les rizières en terrasses majestueuses autour d'Ubud, arpentez le sommet du Mont Batur, ou encore les volcans à Java, lézardez sur les belles plages de sable blanc de Lombok, et n'oubliez pas de faire des clins d'oeil aux poissons clown à Amed, Tulamben ou encore aux Iles Gili... Dans Le Routard Bali, Lombok mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (assister à la cérémonie du coucher de soleil sur les plages de Kuta et de Legian, se faire masser sur la plage de Kuta face aux vagues ou dans un spa élégant à ubud...), des visites (découvrir Prambanan et surtout Borobudur au petit matin : un souvenir à vie ! Se perdre dans le marché coloré de Yogyakarta...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 45 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Bali hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.