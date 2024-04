Guide du Routard Berlin 2024/25

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Découvrez Mitte, incontournable quartier central ; Prenzlauer Berg, l'endroit où faire la fête ; Kreuzberg, le quartier cosmopolite ; sans oublier Friedrichshain, le repaire des artistes en tous genres... Chaque secteur berlinois saura vous séduire, chacun à sa façon ! Dans Le Routard Berlin, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir la ville à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (monter sous la coupole du Reichstag et découvrir l'architecture futuriste du nouveau Berlin, pour les mélomanes, concert obligatoire au Berliner Philharmoniker...), des visites (visiter le Kaufhaus des Westens, le légendaire KaDeWe, véritable temple de la consommation, plonger dans l'art allemand du XXe s à la formidable Neue Nationalgalerie, musée d'art moderne dessiné par Mies van der Rohe...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 10 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Berlin hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.