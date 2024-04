Vive l'été

17 modèles à coudre pour les vacances Le livre de couture idéal pour préparer ses prochaines vacances ! On y trouve des vêtements qui rappellent l'océan dans un style "bohème-chic" : jupe à nouer, t-shirt oversize, salopette, robe longue... sans oublier les maillots de bain. Tous les vêtements peuvent être portés les uns avec les autres. Côté accessoires, on a plaisir à confectionner un grand cabas, très utile à la plage comme à la ville, un sac banane, un bob, une pochette... Une ambiance décontractée qui sent bon le soleil ! Les 17 modèles sont expliqués en détail à l'aide de dessins et de patrons à taille réelle.