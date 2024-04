Petit Cahier d'exercices pour soulager les blessures du coeur

La blessure affective n'est pas inéluctable : une fois identifiée, on peut la soulager ! Ce petit cahier a pour but d'apaiser la souffrance psychique causée par vos blessures, de soulager votre coeur blessé pour qu'il retrouve enfin la paix. Sachez tout d'abord que plus vous avez de blessures, plus vous possédez de ressources pour vous en délester et vous offrir une vie épanouie. Si chaque fois que vous êtes touché(e), vous activez le processus présenté ici et que vous l'intégrez définitivement à votre vie, vous souffrirez moins ! De façon ludique et concrète, Colette Portelance vous guide dans la découverte de vous-même et vous invite à mettre en pratique les étapes du processus de guérison intérieure. Retrouvez la paix du coeur ! " Quelles que soient les blessures qui vous affectent, c'est à vous de vous en servir pour vous détruire ou pour cultiver en vous et autour de vous un jardin de roses. "