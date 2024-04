Psychologie clinique et psychopathologie

Gilles Trudel présente, dans ce livre, l'ensemble des connaissances et des concepts utilisés en psychopathologie. Il détaille et explique notamment l'histoire de la psychopathologie à travers les âges à travers le monde , les principales approches psychologiques et médicales utilisées en psychopathologie, les principaux traitements, les différences entre les différents professionnels de la santé mentale, les différentes étapes d'évaluation pour déterminer que des comportements sont des problèmes psychopathologiques, ainsi que la présentation des psychopathologies en trois étapes : une brève introduction, une définition basée sur le DSM-5 (2013) et le DSM-5-TR (2022) et une présentation des alternatives thérapeutiques psychologiques et médicales surtout celles basées sur les données probantes. Pour l'aider à comprendre et maîtriser la matière, l'étudiant y trouvera : de nombreuses illustrations un résumé à la fin de chaque partie des exercices de révision interactifs des cartes mentales des conseils de lecture Les plus en ligne : Pour les professeurs : powerpoints + banque de questions d'examen Pour les étudiants : QCM, cas cliniques, vidéos, cartes mentales...