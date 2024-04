La naissance des magasins 1852-1925

Cette exposition traite de la naissance des grands magasins dans le contexte historique du Second Empire, leur développement , leur âge d'or et enfin leur consécration lors de l' Exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de 1925. Ces grands magasins révolutionnent le commerce, annoncent la société de consommation et participent à la naissance du mythe de la parisienne.