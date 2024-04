Balades et randonnées le long du Haut-Rhône - T1. Tome 1 - entre Lyon et Yenne

Du Léman à la plaine de l'Ain, le Rhône s'est frayé un chemin entre les montagnes du Bugey, l'avant-pays savoyard et les collines du Nord Isère. Au fil des siècles, le fleuve a façonné les paysages en taillant des gorges spectaculaires ou en engendrant une large vallée. L'homme a érigé des barrages qui modifient le cours naturel du fleuve. Les balades et randonnées proposées dans ce guide mènent à la découverte de lieux historiques, de villages typiques, de sites naturels et de points de vue singuliers dominant le fleuve enchâssé dans une gorge ou serpentant tranquillement dans la plaine. Les Alpes se présentent parfois en toile de fond. Simples balades contemplatives ou randonnées exigeantes, chacun pourra choisir selon ses capacités ou son envie. N'oubliez pas vos jumelles, au cours de vos promenades, vous rencontrerez sans doute de nombreux animaux : renard, chevreuil, circaète Jean-le-Blanc... et, peut-être, au crépuscule, croiserez-vous le castor ou le lynx.