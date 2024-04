Les Chevaliers de l'Étrange - Tome 1. La Légende des Mortelune

UNIS PAR TROIS BAGUES MAGIQUES, "LES CHEVALIERS DE L'ETRANGE" RESOLVENT DES MYSTERES HALETANTS, ENTRE REALITE ET FANTASTIQUE ! Issue d'une longue lignée, Ambre de Mortelune est une jeune fille qui vit avec son père et sa grand-mère aux Tours des Merle, château familial qui s'effrite mystérieusement... Et si l'histoire d'un de ses ancêtres, Raoul de Mortelune, évoquant un sortilège emprisonnant les âmes guerrières entre la vie et la mort, y était liée ? Unis par trois bagues magiques, Ambre, Casimir, un jeune homme craintif mais volontaire, et Djamila, une quarantenaire vaillante et intelligente, championne de pétanque, vont s'immerger dans la légende des Mortelune, entre réalité et fantastique, afin de préserver le château et l'histoire d'une famille, au péril de leur vie...