François Ier. Un roi entre deux mondes

Vainqueur de Marignan, prince de la Renaissance ou pantin manipulé par les femmes de son entourage, François Ier est en vérité bien autre chose que ce que les images d'Epinal ou les portraits à charge ont voulu faire de lui. Derrière la majesté et la stature du roi, on trouve un compagnon simple, amical et spontané. Derrière le géant sympathique et débonnaire, un roi autoritaire qui brise parlements, grands féodaux et favoris. Derrière le souverain absolu, un roi qui s'efforce de régner par consensus. Derrière le luxe des châteaux, les rudes campements de chasse ou de campagnes militaires. Nourri d'archives inédites, notamment italiennes, Cédric Michon nous livre à la fois une analyse du règne et un portrait empathique de François Ier. En évoquant le rôle de Louise de Savoie ou de la duchesse d'Etampes, en soulignant l'influence des favoris et en donnant à comprendre la portée de la bataille de Marignan comme du désastre de Pavie, il nous présente celui qui fut peut-être le dernier roi chevalier et le premier souverain absolu de l'histoire de France. Cédric Michon, normalien et agrégé d'histoire, membre honoraire de l'Institut universitaire de France, est professeur d'histoire moderne à l'université Rennes 2 et directeur des Presses universitaires de Rennes. Il a consacré plusieurs ouvrages à François Ieret à sa cour, notamment Louise de Savoie (2015), Les conseillers de François Ier(2011) et La Crosse et le Sceptre (2008).