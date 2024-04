Répertoire. Les meilleures recettes veggies d'aujourd'hui et de demain

Vous adorez les légumes et souhaitez en faire les stars de vos assiettes ? Répertoire est fait pour vous : il deviendra sans nul doute un classique absolu dans votre cuisine, à feuilleter encore et encore ! Dans son Répertoire, Alice Hart partage plus de 90 recettes végétariennes qui mettent à l'honneur les fruits et légumes de saison, cuisinés avec respect et amour. Découvrez des recettes colorées, savoureuses et essentielles, à déguster toute la journée : du simple petit déjeuner express au dessert de fête, en passant par le brunch entre amis et le dîner hebdomadaire. Après L'art de sublimer les légumes, découvrez Répertoire, qui regroupe toutes les meilleures recettes 100% veggies d'Alice Hart, cheffe culinaire et nutritionniste établie. Les pancakes à la ricotta, miel épicé et framboises, les tempuras de légumes-racines ou la potée de champignons, butternut et châtaignes vous raviront au fil des saisons. Plongez dans l'univers végétal et savoureux d'Alice Hart !