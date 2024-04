Les enfants de Boches. Cycle littéraire "Les BONNABEL" – Tome X

Les Bonnabel est le titre d'un cycle littéraire composé d'une suite de douze ouvrages. L'odyssée débute pendant la Grande Guerre pour s'achever un siècle plus tard. L'ensemble du récit décrit la vie d'une famille huguenote originaire de la Drôme ; ses membres sont cruellement éprouvés par les conséquences guerrières, et la folie meurtrière des hommes. A partir d'archives nationales, la collection Les Bonnabel évoque avec réalisme des évènements, et des grandes figures historiques du pays, conférant à la totalité de l'oeuvre une cohérence et une véracité d'une parfaite justesse sur la dimension militaire, politique, religieuse et de science humaine et sociale. Les épisodes de la dodécalogie Les Bonnabel se composent comme suit : Tome I : Les veuves blanches. Tome II : Les sacrifiés de l'Argonne. Tome III : Les oubliés de Monastir. Tome IV : Les galopins sanglants. Tome V : Les fanatiques de l'Oustacha. Tome VI : Les enfants de Mussolini. Tome VII : Les enragés de la défaite. Tome VIII : Les triangles roses. Tome IX : Les oubliés du Vercors. Tome X : Les enfants de Boches. Tome XI : Les amants de Bouillante. Tome XII : Les justiciers. Note préliminaire de l'auteur : La paix fait son retour en Europe, mais cette Europe ne ressemble en rien à celle d'avant-guerre. Toujours soumise aux restrictions matérielles d'une occupation qui l'a engloutie en quasi-totalité, elle a été déstructurée, redécoupée. Elle est à présent déchirée entre deux tuteurs qui n'attendent que l'occasion pour en découdre. Les deux puissances coloniales (Angleterre et France) gèrent comme elles le peuvent l'absolue nécessité de rendre leur indépendance à leurs anciennes colonies. Chacun selon son tempérament, Dieudonnée et Slobodan Bonnabel ont su sauver l'héritage inégalable des Bonnabel, laissant à d'autres le temps et les aléas de la vengeance.