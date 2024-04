Lee winters shérif de l'étrange

Initiée en 2017 avec Tout au milieu du monde, la "Bibliothèque dessinée" , notre collection de romans graphiques, aujourd'hui forte de plus d'une dizaine de titres, a fait peau neuve en 2022 en adoptant un nouveau format (similaire à ceux des BD), plus grand, sous couverture cartonnée, avec dos rond et vernis gonflant. Proposant habituellement une collaboration entre écrivain et graphiste/dessinateur, c'est cette fois une texte de Lon T. Williams, auteur de pulps dans les années 1950, qui est mis en images par le dessinateur Lasth. Genre très prisé en bande-dessinée, il nous paraît opportun d'ajouter le western à notre catalogue en réimaginant ce texte de pure littérature populaire sous format graphique pour donner vie à ces aventures fantastiques. Loin d'un simple hommage aux pulps d'époque, Lasth a réfléchi à un decoupage très nerveux, inspiré à la fois du cinéma et surtout du manga, pour faire de ce volume un ouvrage tout à fait dans son temps. Cette collaboration s'inscrit dans la continuité de notre politique de "légitimité" de cette collection vis-à-vis des rayons BD, à savoir faire appel à de véritables bédéastes, reconnus ou montants : viendront ensuite David De Thuin, Laureline Mattiussi, François Ayrolles, Caro et Giuseppe Liotti. La couverture est mise en page de manière à être identifiée du premier coup d'oeil comme étant du roman graphique : elle rappelle par exemple celles de l'univers Hellboy chez Delcourt.