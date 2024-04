Le médecin de campagne (nouvelle édition)

"Le Médecin de Campagne" est un roman écrit par Honoré de Balzac, l'un des écrivains majeurs de la littérature française du XIXe siècle. Publié pour la première fois en 1833, il fait partie de la série "La Comédie Humaine". L'histoire se concentre sur le personnage du docteur Benassis, un médecin dévoué qui s'installe dans un petit village. Le roman explore les thèmes de la médecine, de la vie rurale et des défis auxquels sont confrontés les habitants de la campagne. Benassis cherche à améliorer les conditions de vie dans le village et à surmonter les préjugés et les obstacles sociaux. Balzac utilise "Le Médecin de Campagne" pour peindre un tableau réaliste de la vie provinciale de son époque, mettant en lumière les aspirations nobles du médecin et les luttes des personnages locaux. C'est une oeuvre qui allie la profondeur psychologique à une analyse sociale perspicace.