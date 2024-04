Spiritualité de l'éducation. Lecture éducative de pages évangéliques

A l'heure du chacun pour soi, de l'exacerbation des violences, de la montée des extrêmes, Jean-Marie Petitclerc rappelle avec force que l'éducation est, plus que jamais, l'un des défis majeurs du XXIe siècle. Comment permettre aux jeunes de passer du rêve au projet, du découragement à la prise de responsabilité, de la tristesse à la joie véritable, de l'anxiété à la découverte d'un nouvel avenir possible ? Nourri à la fois de sa longue expérience de terrain et de sa foi chrétienne irriguée par la spiritualité salésienne, l'auteur dessine une authentique pédagogie de la confiance, de l'espérance et de l'alliance, où la rencontre des jeunes devient chemin de rencontre du Christ. Jean-Marie Petitclerc est prêtre salésien de Don Bosco. Educateur spécialisé depuis de nombreuses décennies, il a fondé à Argenteuil l'association Le Valdocco qui, depuis, a essaimé dans d'autres villes. Il est l'auteur de nombreux livres sur l'éducation, la prévention de la délinquance et la pédagogie de Don Bosco.