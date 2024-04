Toutes les épreuves du concours d'inspecteur des finances publiques DGFIP pour réussir son admission > Présentation du concours et du métier - Informations relatives au déroulé du concours - Découverte du métier à travers 10 questions + entretiens de professionnels - Tests pour faire le point sur ses motivations et son projet professionnel > Méthode des épreuves écrites et orales - Méthodologie pas à pas à partir de sujets d'épreuve - Entraînements guidés pour acquérir la méthode de chaque épreuve > Entraînement aux épreuves - Sujets corrigés et commentés à partir des annales - Simulations orales d'entretien avec le jury - Tests d'auto-évaluation pour faire le point sur les notions acquises ou à revoir > Connaissances indispensables pour les épreuves - Tout le programme des notions à maîtriser : droit constitutionnel et administratif, droit civil et procédure civile... > Un véritable coaching du candidat : astuces, tests, conseils de professionnels, méthode, auto-évaluation... > Un mémo du candidat avec 16 schémas synthétiques en couleurs pour retenir l'essentiel Le " plus " Foucher pour parfaire sa préparation : - Des vidéos de simulations orales d'entretien avec le jury