Apprendre à vivre

" Nos vies s'écrivent toujours dans le désordre, et on y fait beaucoup de détours. Ce qui n'empêche pas d'avancer vers ce qui compte pour nous. Ce livre joyeux et sincère raconte un chemin de vie, fait de valises, de rencontres et de méditations. Il ne veut donner aucune leçon, juste raconter une histoire. Mais on en sort nourris et ravis. " Christophe André Ce livre ne parle pas d'écologie. Il ne parle pas de développement personnel. Ni d'hypersensibilité. Ni d'amour. Ni de séparation. Ni de l'odeur des lessives. Ni de course à pied. Ni de destin. Ni de l'âge adulte. Ce livre est un peu de tout ça. Un mélange de ces choses qui composent nos existences, une ode à la vie qui parle à toutes les générations. A vingt-cinq ans, Victoria s'interroge : Comment apprendre à être soi ? Ca veut dire quoi, être à sa place ? Qu'est-ce qui nous a menés à oublier l'équilibre fragile de notre vie sur terre ? Dans un monde qui bouscule, émerveille, change et se craquelle, Victoria écrit ses questionnements à sa grand-mère. Elle lui confie aussi ce que les nombreuses personnalités inspirantes interviewées pour son podcast Nouvel Oil lui ont appris. Autant d'échanges qui l'ont aidée à devenir une jeune femme résolument optimiste. Quand l'écart générationnel se creuse, Victoria rassemble dans ce livre ce qui nous lie. Victoria Guillomon s'engage pour prôner l'écologie intérieure. Elle anime chaque semaine Nouvel Oil, un podcast aux milliers d'écoutes mensuelles et porte sa voix partout en France en conférences. Aventurière dans l'âme, elle réalise en 2024 son premier documentaire Shimla : de la France à l'Inde, sans avion. Tu penses quoi de la vie, mamie ? est son deuxième livre.