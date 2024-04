New Cherbourg Stories. 5 Secrets de famille

Lorsque le boxeur John Treburt expose les photos qu'il prend en amateur, l'une de ses images attire tout particulièrement l'attention : celle d'étranges mouvements d'eau formant un ballet aussi inexplicable que poétique. Ce phénomène, ce sont les Danses de Saint-Elme, et elles déchaînent les plus vives passions. Car tandis qu'un homme puissant et fortuné semble prêt à tout pour récupérer le négatif de la photo de John, les agents de choc du service de contre-espionnage, les frères Glacère eux-mêmes, se brouillent pour de sombres querelles familiales, en lien peut-être avec leur super-pouvoir. A New Cherbourg, c'est l'usage, le mystère rôde à toute heure...