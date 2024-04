Mes P'tits pop-up : Les petites bêtes. Mes P'tits pop-up

Un livre pop-up simple et solide pour découvrir la nature et les petites bêtes ; Une première découverte interactive des animaux avec des images qui semblent sortir de la page. Une approche pédagogique : au fil d'une histoire très simple, adaptée aux plus petits, l'enfant découvre un univers qui le fascine ! Dans cet imagier, l'enfant découvre : -L'abeille -L'escargot -Le papillon -La fourmi -La coccinelle -La libellule