Hope, les chiens de l'amour

A presque quarante ans, Niall a de graves problèmes de santé et d'addiction. Un jour, il est conduit aux urgences et réalise que s'il continue comme ça, il risque de mourir. Quelque chose doit changer. C'est alors qu'il croise dans la rue un chien hirsute et en piteux état qui, lui aussi, risque de ne pas survivre bien longtemps. Niall décide de l'adopter. A force de soins, de respect et d'affection, Lucky et son nouveau maître s'apprivoisent et commencent à soigner mutuellement leurs blessures. Le petit chien s'épanouit et réapprend à aimer la vie. Pour Niall c'est une révélation et il commence à recueillir des chiens malmenés par le destin. Il y a King qui est désormais le roi de la meute et aussi Happy, le chien toujours joyeux. Et qui peut résister à la petite Hope, qui fait fondre les coeurs ? Peu à peu, Niall redonne du sens à sa vie grâce à tous ses petits compagnons. En les sauvant, il se sauve lui-même...