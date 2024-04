Réussir The CAMBRIDGE FLYERS English Test - Niveau A2

Retrouvez des exercices ludiques dans les trois grands domaines de compétences du Cambridge Flyers English Test : Reading & Writing, Listening et Speaking. Des QCM, des textes à trous, de l'expression écrite, de la compréhension et de l'expression orales. Les consignes sont en anglais pour réviser dans les conditions réelles de l'examen. A la fin, 2 tests complets permettent de s'entraîner au format de l'examen. Retrouvez des conseils pour chaque type d'exercice, les pièges à éviter, les points à réviser, Avec des corrigés et des suggestions de réponses pour tous les exercices préparatoires et les tests.