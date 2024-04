Mon premier Vianney. Livre sonore avec 5 puces

Fan de Vianney ? Avec ce livre sonore, écoutez et faites découvrir ses plus grandes chansons à votre enfant : Pas là, Beau-papa, Dabali, Pour de vrai, Je m'en vais. Votre petit s'amuse à chercher la puce sonore dans une scène tendre et colorée et appuie dessus pour lancer la musique tout seul. Vous pouvez lire les paroles du refrain et chanter sur une version intrumentale ré-enregistrée pour s'adapter aux oreilles des plus petits . Avec un niveau sonore maîtrisé, le livre est parfaitement adapté dès 1 an pour un moment de partage et de complicité.