L'art du pendule

Découvrez votre potentiel et trouvez des solutions grâce à la radiesthésie Le pendule est avant tout un moyen de vous initier à la radiesthésie c'est-à-dire à la détection par les " ondes " des objets des problématiques diverses de ce qui est caché de votre potentiel et de bien d'autres informations&NewLine ; Grâce au pendule vous allez pouvoir identifier vos ressources lever le voile sur ce qui n'est pas encore visible découvrir qui sera votre partenaire idéal trouver votre orientation et mieux vous connaître&NewLine ; Du choix de votre pendule aux différentes techniques d'interrogation cet art divinatoire n'aura bientôt plus aucun secret pour vous