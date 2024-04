Le libéralisme : fragments d'une reconsidération est le deuxième volume d'une trilogie visant à présenter la doctrine libérale telle qu'elle est dans toutes ses composantes, et non présentée si souvent de façon involontairement erronée, et aussi fréquemment volontairement de manière hostile. Le premier volume examinait les raisons de cette incompréhension. Le deuxième se déploie autour d'abord de la philosophie politique du libéralisme : le libéralisme comme fin, puis de l'économie politique du libéralisme : le libéralisme comme moyen. Le troisième volume clôturera cette trilogie, sans équivalent, sous le titre : Le libéralisme : matériaux pour une reconstruction. Chacun des ouvrages peut se lire isolément. Le style est volontairement compréhensible, refusant d'une le jargon ampoulé, et d'autre part les modes idéologiques.