Le grenier merveilleux, Tome 05. Le grenier merveilleux : Le tour du monde de Jeanne

Tous les mercredis, Tiago et Lilas, 8 ans, rendent visite à M. Lucien et à son chien, Pikto. Au dernier étage de la maison du vieux monsieur se trouve une pièce extraordinaire, que M. Lucien surnomme son "grenier merveilleux". Il contient des tableaux, des objets insolites, des souvenirs et, surtout, une mystérieuse fenêtre posée contre un mur, qui a le pouvoir de faire voyager Tiago, Lilas et Pikto dans le temps ! Il s'agit de la fameuse Lucarnette de M. Lucien ! Cette fois-ci, les deux amis se retrouvent en France, au XVIIIe siècle. Ils vont faire la connaissance de Jeanne Barret, qui doit trouver le moyen d'embarquer avec son compagnon, botaniste de renom, pour faire le tour du monde... A la découverte de destins fabuleux Grâce au "Grenier merveilleux" , les lecteurs font la connaissance des figures qui ont changé le cours de l'Histoire et fait avancer l'humanité : lutte contre le racisme, défense du droit des femmes, grandes découvertes... Ici, Jeanne Barret qui, déguisée en homme, a été la première femme à faire le tour du monde, et a découvert des milliers d'espèces botaniques inconnues en participant à l'expédition de Bougainville ! Un voyage dans le temps et l'espace Le "Grenier merveilleux" , c'est LA série pour les curieux qui aiment apprendre (un peu) en s'amusant (beaucoup). Mim aborde avec beaucoup de précision des faits réels et historiques, sans jamais se départir d'une bonne dose d'humour.