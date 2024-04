Nino Dino - Quel ennui !

Nino Dino s'ennuie tellement aujourd'hui... Il aimerait jouer, mais Bébé Dino dort, Maman est partie nager et Papa fait une petite sieste. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire ? Nino Dino : le héros des 3-6 ans Nino Dino, héros de toutes les émotions, est le parfait reflet des petits lecteurs auquel il s'adresse. Comme les enfants, il vit des moments forts en émotion et grandit tout en acceptant les contraintes. Une histoire sur la peur de l'ennui Nino Dino déteste s'ennuyer. Grâce à cette histoire, le lecteur va pouvoir, tout comme le petit tyrannosaure, développer sa créativité et son autonomie en choisissant lui-même une activité à faire tout seul, pour ne plus s'ennuyer.