Nuit et brouillard. Avec le parcours "Ecrire et représenter la violence des camps"

Le texte écrit par Jean Cayrol pour le célèbre film d'Alain Resnais, Nuit et Brouillard. Accompagné d'un groupement de textes littéraires et philosophiques sur l'expérience concentrationnaire. Dans une édition spécialement conçue pour les élèves ayant choisi la spécialité HLP en Tle. Le texte A la demande d'Alain Resnais, l'écrivain Jean Cayrol (1911-2005), résistant et ancien déporté, rédige pour le film Nuit et brouillard un texte court et percutant, lu en voix off. Sans jamais céder à l'émotion, Cayrol décrit de manière implacable l'horreur des camps et la violence du IIIe Reich, pour mieux appeler à la vigilance face au risque de résurgence de la " peste concentrationnaire " . Le parcours " Ecrire et représenter la violence des camps " En complément de l'oeuvre, un groupement problématisé et illustré qui, de Charlotte Delbo à Hannah Arendt, en passant par Primo Levi ou Art Spiegelman, permet d'aborder, à travers la question de l'expérience concentrationnaire, la problématique " Histoire et violence " au programme de la spécialité HLP en Terminale. Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte : - un accompagnement pour lire l'ensemble du texte - des " points d'étape " pour analyser l'articulation entre le texte et le film - dans le dossier qui suit le texte : - des fiches de synthèse sur l'oeuvre et le parcours - un sujet guidé d'HLP pour l'écrit du bac - une préparation au Grand Oral du bac Le guide pédagogique en ligne Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur www. editions-hatier. fr (Lien -> http : //www. editions-hatier. fr/), l'enseignant trouvera tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte et des lectures d'images.