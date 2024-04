Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. suivi d'un groupement thématique : « Héroïnes et héros miniatures »

Le célèbre roman d'aventures de Selma Lagerlöf dans une édition tout en couleurs, adaptée à tous les profils de lecteurs et enrichie de nombreux outils pédagogiques. En lien avec plusieurs objets d'étude des programmes de français de 6e et de 5e (le récit d'aventures, l'héroïsme, le rapport à la nature...). Le texte Nils vit dans la ferme de ses parents en Suède. Un jour, il est rapetissé par un lutin dont il s'est moqué. Il s'envole alors - malgré lui - sur le dos de son jars Martin qui veut suivre un groupe d'oies sauvages. C'est le début d'un grand et merveilleux voyage, rythmé par des rencontres et des épreuves qui transformeront le héros minuscule. Entre conte et roman d'aventures, ce récit de Selma Lagerlöf est aussi un hymne à la nature. L'auteure Première femme ayant obtenu le prix Nobel de littérature en 1909, Selma Lagerlöf est une autrice suédoise reconnue dans le monde entier, et son roman Nils Holgersson a été traduit en une trentaine de langues. Les outils pédagogiques dans l'ouvrage - un avant-texte pour préparer la lecture - des lectures actives au fil du texte - des repères sur le conte merveilleux et le roman d'aventures - un parcours de lecture analytique en 6 étapes - des ateliers interdisciplinaires (affiche sur la protection de la nature, story board) - un groupement thématique : " Héroïnes et héros miniatures " - une enquête : " L'artiste et la nature " Le livre du professeur Dans le guide pédagogique, téléchargeable sur https : //mesmanuels. fr/ (Lien -> https : //mesmanuels. fr/)), une version enrichie, projetable en classe