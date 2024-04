7 nouvelles pour la planète (A. Kristof, B. Werber, Ch. Lambert, I. Asimov...). suivi d'un groupement documentaire « Agissons pour la planète »

Autour des grandes thématiques écologiques, 7 nouvelles contemporaines, suivies d'un groupement documentaire " Agissons pour la planète " . Dans une édition tout en couleurs, adaptée à tous les profils de lecteurs et enrichie de compléments pédagogiques, en lien avec les programmes de français (5e et 3e) et d'éducation au développement durable (cycle 4). Le recueil de nouvelles Sept nouvelles contemporaines, réalistes, fantastiques ou de science-fiction, évoquant les menaces pesant sur notre planète et des actions visant à la protéger. Des récits engagés pour éveiller les consciences et préparer le monde de demain. 1. Agota Kristof, " La campagne " (2005) 2. Mikaël Ollivier, " Longue vie à monsieur Moustache " (2005) 3. Isaac Asimov, " 2430 " (1970) 4 Christophe Lambert, " La compagnie de l'air " (2003) 5. Catherine Dufour, " La fierté des Centeno " (2021) 6. Florence Thinard, " La fin de la faim " (2008) 7. Bernard Werber, " Tout est bien qui finit de manière étonnante " (2021) Un groupement thématique : " Agissons pour la planète " Un choix de textes et images documentaires pour mieux appréhender les défis environnementaux et se projeter dans des actions écocitoyennes. Corpus : Hubert Reeves - J. -M. Jancovici et Christophe Blain - Jean-Marie Pelt - Anne-Sophie Roux - https : //mesmanuels. fr/ (Lien -> https : //mesmanuels. fr/)), une version enrichie, projetable en classe