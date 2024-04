Prier 15 jours avec Pierre Teilhard de Chardin

Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) est connu à la fois comme théologien et comme paléontologue. Il avança des idées novatrices sur l'histoire de l'univers et l'évolution de l'homme. Mais c'est une vie intérieure très intense qui a permis à ce jésuite fidèle d'affronter les risques de sa recherche et les souffrances qu'il a endurées. Prier avec Pierre Teilhard de Chardin, c'est se situer au croisement de la Révélation et des croissances du monde, de l'unique parole de Dieu et des appels ou des cris des hommes. C'est rencontrer un homme de chair et de sang, d'intelligence et de coeur, un savant et un mystique, un actif et un contemplatif, un souffrant et un confiant. Pour nous faire découvrir le priant que fut Teilhard, Mgr André Dupleix aborde cinq grands thèmes : Révélation, Mystique, Agir, Présence, Espérance. André Dupleix est docteur en théologie et ancien recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Musicien, conférencier, il a publié plusieurs ouvrages sur Teilhard de Chardin. Il est aussi l'auteur de Prier 15 jours avec le concile Vatican II.