La Main enchantée

"Vous irez haut, très haut... vous mourrez plus grand que vous n'êtes". Si les paroles de maître Gonin, célèbre escamoteur du Pont-Neuf à Paris, n'avaient un sens caché, Eustache Bouteroue y verrait volontiers la promesse d'un futur radieux... Le jeune drapier est sur le point de se marier à Javotte, la fille de son employeur. Mais bientôt son avenir s'assombrit : il doit se battre à l'épée. Comment échapper à un duel qui le terrifie ? Quel sera le prix à payer pour une protection magique de maître Gonin ? Et surtout, comment l'énigmatique prédiction s'accomplira-t-elle ? Ce conte noir et facétieux articule deux motifs majeurs de la littérature fantastique - le pacte diabolique et la main autonome -, que développeront après lui bien des chefs-d'oeuvre du genre.